شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على إنبي بثنائية نظيفة في الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وأسوان المقام حالياً بإستاد بملعب الأخير في الجولة التاسعة من الدوري المصري بتقدم الفريق الأسواني بثنائية نظيفة.

جاءت بداية الشوط حماسية من جانب الفريقين خاصة أبناء زهرة الجنوب، حيث لعبوا بجدية وتركيز شديدين منذ البداية بُغية تسجيل هدف مُبكر.

ونجح أسوان في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 من هذا الشوط، بعدما مرر كاستيلو كرة عرضية من الطرف الأيمن حاول ديلسون تسديدها لتصل إلى محمد حمدي زكي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفاً لأنبي عن طريق علي فوزي في الدقيقة 28 بعد العودة إلى تقنية الفيديو ، قبل أن يلغي الحكم هدف أخر لأسوان سجله محمد حمدي زكي في الدقيقة 40 بداعي التسلل.

وواصل أسوان الضغط على أنبي وسجل الهدف الثاني عن طريق ديلسون في الدقيقة 43 فقد تصدى حارس إنبي لتسديدة قوية لكنها أرتدت إلى أحمد بلحاج الذي مررها إلى ديلسون ليسدد رأسية مُتقنة داخل شباك إنبي وواصل الفريقين الاداء في وسط الملعب لينتهي هذا الشوط بتقدم اسوان بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي كالتالي: عمرو حسام -أحمد فتحي "كاستيلو"- محمد عطوة- رافائيل أياجوا -علي فتحي- محمد مصطفى "ميدو"- أحمد بلحاج- أحمد خالد -محمد حمدي زكي- محمد ناجي "جدو" وديلسون كاموني

فيما جاء تشكيل إنبي بقيادة مدربه المؤقت هاني عبد الله ، كالتالي: عبد العزيز البلعوطي -علي فوزي- أحمد صبيحة- أحمد كالوشا- محمد حامد -أحمد العجوز- محمد عبد العاطي- زياد كمال- محمد حمدي -أحمد أوفا ورفيق كبو