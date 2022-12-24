شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز كهربا تمهيدا لحل أزمة الإيقاف.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية على تليفزيون الخليج 365 اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الأهلي يضع برنامجا خاصا لتجهيز كهربا بدنيا قبل حل أزمة إيقافه في يناير، ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب المغرب بعد التألق فى المونديال.

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تخصيص برنامج تأهيل خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والذي لم يتم قيده في قائمة فريقه بسبب مشكلة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي السابق "الزمالك" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى نادي أفيش البرتغالي.

وبدأ كولر في تجهيز محمود كهربا ببرنامج بدني مكثف من خلال أداء تدريبات بدنية إضافية به بخلاف مشاركته في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي ضد فريق الشباب على فترات من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بعد حل أزمة إيقافه وقيده في قائمة الفريق الأحمر ومن ثم دخوله قائمة مباريات فريقه.

أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي لن يتخلى عن ركائزه الأساسية في المرحلة الحالية، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادي الأهلي لم يتواصل بشكل ودي أو رسمي لطلب ضم عمر فايد في الفترة الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن النادي يسعى في الفترة الحالية إلى تأسيس فريق جديد وفقاً للخطة التي وضعها شوقي غريب مدرب الفريق، وذلك بخفض معدل الأعمار، ولن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية في الوقت الحالي.

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل إدارة نادي النصر السعودي إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله، للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي النصر توصل لاتفاق شبه مكتمل مع "الدون" حول المقابل المادي وكافة بنود صفقة انضمامه للعالمي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، صحة ما تردد مؤخرا عن اقتراب رونالدو من الانضمام لفريق النصر في صفقة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون ريال.

وأضافت عكاظ، نقلا عن مصادرها، أن إدارة نادي النصر حسمت اتفاقها مع رونالدو وتبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها، أن صفقة انتقال رونالدو، سيجرى تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر السعودي، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد لثلاثة أعوام.

ارتفعت القيمة السوقية لمنتخب المغرب، بقيمة 50 مليون يورو، بعد حصول الفريق على المركز الرابع فى كأس العالم 2022، والتى أقيمت فى قطر، وتوج بها المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب فرنسا فى المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ونجح المغرب، أن يكون أول منتخب عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع فى تاريخ المونديال.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت"، على زيادة القيمة السوقية لمنتخب المغربي، بقيمة 50 مليون يورو، لتصل قيمته إلى 291 مليون يورو، بعد أرتفاع قيمة 11 لاعبا من أسود الأطلسي، بعد تألقهم فى مونديال قطر 2022.

ويعد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب أعلى قيمة سوقية بين لاعبى المغرب، بقيمة 70 مليون يورو، بعد أن زات قيمته بقيمة 5 ملايين يورو قبل إنطلاق كأس العالم.