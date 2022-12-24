شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستقر على استبعاد "روقا" من التشكيل الأساسى لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عدم الدفع بمحمد أشرف روقا فى التشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأحد.

وقرر البروفيسور البرتغالى تواجد أشرف روقا على مقاعد البدلاء، من أجل منح اللاعب راحة ضمن سياسة التدوير التى يقوم بها فى الفترة الحالية للتغلب على ضغط المباريات، والحرص على عدم تعرض اللاعبين للاجهاد.

ويفاضل فيريرا بين عمرو السيسى ونبيل عماد دونجا للدفع بأحدهم بجوار إمام عاشور فى منطقة نصف الملعب، وإن كان عمرو السيسى هو الأقرب لمجاورة عاشور فى التشكيل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبو القلعة البيضاء 17 هدفاً خلال 8 جولات حتى الآن، وفي المركز الثاني يأتي النادي الأهلي برصيد 16 هدفاً، وتتقاسم 3 فرق المركز الثالث بعدما سجل كل منهم 11 هدفاً، وهم، بيراميدز، غزل المحلة، وسيراميكا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 8 مباريات، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.

فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

كما يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 18 هدفاً بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.