شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد بدون أحمد الأحمر منذ 18 عاما فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد الأحمر نجم كرة اليد عن منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة العالم المقبلة بعد إعلان اعتزاله مؤخرا دوليا لأول مرة منذ 18 عام، حيث بدأ الأحمر مشواره مع الفراعنة منذ عام 2004.

ويبحث الجهاز الفنى للمنتخب حاليا عن حلول لسد ثغرة عدم وجود الأحمر فى ظل غياب يحيى خالد الذى يلعب فى مفس مركز الأحمر أيضا للإصابة بالرباط الصليبى .

وكشف أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد عن عدم تواجد أحمد الأحمر نجم الزمالك و قائد المنتخب الذى اعلن الاعتزال الدولى مؤخرا مع الفراعنة فى بطولة العالم المقبلة المحدد لها يناير القادم بالسويد و بولندا بشكل قاطع.

وقال صلاح فى تصريحات إذاعية مؤخرا أنه لا صحة لما يتردد بشأن تواصل الاتحاد معه من أجل العودة للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة العالم، مشيرا إلى أن مشوا إنتهى مع المنتخب بانتهاء بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر يوليو الماضى.