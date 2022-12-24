شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت ضمن تحضيراته لمباراته ضد سموحة غدا الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مران مسائي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض موقعة الغد التي يسعى خلالها للاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. مواجهة جديدة بين الاهلى وسموحة مواجهة جديدة بين الاهلى وسموحة تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.