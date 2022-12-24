شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ينهى عقد أحمد عبد الحي عيسى بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي سموحة بالتوصل إلى اتفاق مع أحمد عبد الحي عيسى لاعب الفريق الأول، لإنهاء التعاقد بالتراضي لعدم الحاجة لخدمات في الفترة المقبلة.

وخرج أحمد عبد الحي عيسى من حسابات طارق العشرى المدير الفنى للفريق، وطلب من مسئولي سموحة رحيله، ليتوصل سموحة مع اللاعب لفسخ التعاقد.

ويسعى طارق العشرى، إلى ضم عناصر مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة الفريق للمكانة الطبيعية له في مقدمة الجدول.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الأهلي غدا الأحد، على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي: الهانى سليمان و عمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد حكم ومحمود شبانه وصديق أو جولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود عبد الحليم " حليمو" وأحمد جمال وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وممدوح عبدربه ودوكوا دودو ومحمد سعيد " مكرونه" وأبو بكر محمد والصباحى عماد وعلى ذكى وسعيد هانى.

وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بالأداء الرجولى والتركيز حتى الثانية الأخيرة فى المباراة.