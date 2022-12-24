شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يدعم أكرم توفيق: المؤمن دائما مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، زميله أكرم توفيق، بعد اصابته بالرباط الصليبى للمرة الثانية، حيث نشر أيمن صورتهما، بقميص النادى الأهلى، وعلق عليها "الف سلامه عليك يا حبييي.. المؤمن دائما مصاب.. لكن انت بطل وقادر ترجع اقوي واحسن من الاول يا حبيبي.. عهدناك بطل.. منتظرين عودتك يا اسد"



أيمن وأكرم

اصابة اكرم توفيق بقطع بالرباط الصليبى

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

إصابة دون تدخل

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي، وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.