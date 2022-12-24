شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. لويس سواريز سينتقل إلى جريميو البرازيلي فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة TYC Sport أن النجم الأوراجوني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة وليفربول السابق، بصدد الإنتقال إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة نادي جريميو، يأتي ذلك فى صفقة إنتقال حر، بعد إنتهاء تعاقد اللاعب مع ناسيونال الأوراجواني وعدم تجديد عقد اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سينتقل إلى جريميو البرازيلي بعقد يمتد لموسمين، بعدما أنهي اللاعب إتفاقه الشخصي مع مسئولي النادي البرازيلي، فى الوقت الذي لم يتبقي سوي التوقيع الرسمي للاعب مع الفريق من أجل الإعلان عن الصفقة، مما يؤكد أن اللاعب قد إختار وجهته القادمة بالفعل.



سواريز يرفض الإعتزال ويقرر المواصلة!

ورغم إعلان نادي ناسيونال فى وقت سابق عبر رئيس ناديه بأن سواريز لن يستمر معهم لمدة إضافية، إلا أن اللاعب رفض الإستسلام والإكتفاء بهذا الحد، لا سيما أن اللاعب يثق فى قدرته على العودة إلى مستواه المعهود، بعد أن تواجد فى أجواء المونديال وقدم مستوي مميز بصورة كبيرة.



موعد الإعلان عن صفقة سواريز!

ومن المقرر أن يقوم نادي جريميو البرازيلي بالإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما توصل الطرفين لإتفاق شبه نهائي، على أن يتم توقيع العقود خلال مطلع الأسبوع المقبل بأقصي تقدير، الأمر الذي يجعل سواريز يواصل مسيرته فى قارة أمريكا اللاتينية.