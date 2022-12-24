رسمياً.. فيفا يكشف عن أجمل هدف بمونديال قطر (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن أجمل هدف في مونديال قطر 2022، إذ حصد الهدف الذي سجله البرازيلي ريتشارليسون في مرمى صربيا، في أولى مباريات المنتخبين في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، جائزة أجمل هدف في البطولة، وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر: "تم التصويت عليه من طرفكم.. مقصية ريشارلسيون أجمل هدف في الدورة"، إذ أحرز ريتشارليسون هذه الجائزة بفضل تصويت الجمهور، متفوقاً على تسعة أهداف أخرى مرشحة.



وضمت القائمة هدف النجم السعودي سالم الدوسري في شباك الأرجنتين، كما ضمت هدف النجم الفرنسي كيليان مبابي في شباك بولندا، وهدف الكاميروني فينسنت أبو بكر في شباك صربيا.



وبعد عرضية من فينيسيوس جونيور، سيطر ريتشارليسون على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "سيليساو" 2-0.



ويشار إلى أن ركلات الترجيح ابتسمت لكرواتيا، فهزمت البرازيل 4-2 (الوقت الأصلي صفر-صفر والإضافي 1-1)، إذ بلغت الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، لتخرج في نصف النهائي على يد الأرجنتين حامل اللقب.



ويشار إلى أن فيفا بدأ في منح هذه الجائزة في 2006، ليخلف ريتشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريغيس، والأوروغوياني دييغو فورلان (2010)، والكولومبي خاميس رودريغيز (2014)، والفرنسي بنجمان بافار (2018).



(وكالات)



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