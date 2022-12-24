الامارات | كأس آسيا للقوس والسهم بالشارقة تصل محطتها الختامية غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار غدا عن فعاليات كأس آسيا للقوس والسهم 2022 (المرحلة الثالثة) التي أقيمت على مدى 5 أيام في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة.

وحصدت الهند ذهبية القوس المركب فرق فئة "الإناث"ونالت كوريا الجنوبية الفضية وكزاخستان البرونزية، كما توّجت الهند أيضاَ بذهبية القوس المركب فرق ذكور وذهبت الفضية لكوريا الجنوبية والبرونزية لبنغلادجيش، بينما حصد المنتخب الكوري الجنوبي ذهبية القوس المركب فرق مزدوج ونالت كازاخستان الفضية وبنغلاديش البرونزية.

وهيمنت الهند على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في فئة القوس المركب فردي إناث، بجانب فوزها بذهبية وفضية القوس المركب فردي ذكور، في حين نالت بنغلاديش البرونزية. وشهد مراسم التتويج الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، ولبنى علي الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، وتوماس هان نائب رئيس الاتحاد الدولي، وكازي شابول النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي، وسعد محمود المشهداني رئيس الاتحاد العراقي، والمهندس زياد صبورة رئيس الاتحاد السوري، طارق أميري رئيس الاتحادين السوداني والإفريقي، الدكتور معن بركات رئيس اتحاد فلسطين، حسن المزروعي، الأمين العام السابق للاتحاد، بجانب العضوين السابقين سالم المناعي وفهد سالم الحمادي.

واحتفت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للقوس والسهم بالوفود والمنتخبات المشاركة والشركاء، وذلك بتنظيم حفل عشاء في منطقة قلب الشارقة بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، بجانب بعض البرامج التراثية، وباقة من الفنون الثقافية، والتي جذبت الضيوف لتعريفهم بثراء الموروث الإماراتي الأصيل. كما لبى الضيوف دعوة هيئة الشارقة للإنماء والتطوير السياحي والتجاري لزيارة "الغرفة الماطرة"، والتي تعتبر من المشاريع الصديقة للبيئة.