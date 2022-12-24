الامارات | غوارديولا يشتكي من زيادة وزن فيليبس بعد عودته من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكى الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، من عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس من فترة كأس العالم مع منتخب بلاده "بوزن زائد" وعدم قدرته على التدرب بشكل طبيعي مع الفريق. كان عوارديولا غامضًا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عامًا) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليفربول حامل اللقب 3-2 في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية الخميس في استاد الاتحاد.

لكن بعد التأهل قال غوارديولا الجمعة "ليس مصابًا. لقد وصل (من كأس العالم) بوزن زائد. لا أعرف (لماذا). لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات".

وكان لدى سيتي 16 لاعبًا في كأس العالم، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنكليزي، وتم منحهم جميعًا إجازة بعد انتهاء مشاركتهم في مونديال قطر. في حالة فيليبس الذي شارك فقط في مباراتين كبديل في كأس العالم، جاءت بعد خسارة إنكلترا في ربع النهائي أمام فرنسا. تابع غوارديولا "عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرًا"، مضيفًا أنه ليس لديه أي مشكلة "إطلاقًا" مع نظام التدريب في منتخب إنكلترا. وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني "إنها محادثة خاصة مع كالفين". يستأنف سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الاربعاء خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد، فريق فيليبس السابق.