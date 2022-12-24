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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينتظر الزمالك مباراة قوية عندما يواجه نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري.

الدوري المصري.. ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ؟

ويأمر الفريق الأبيض وجمهوره في الفوز وحصد النقاط، لمواصلة المنافسة على البطولة التي يتصدرها النادي الأهلي بفارق نقطتين عن الزمالك.

وكان الفريق الذي حقق لقب الدوري في 14 مناسبة سابقة، بطل الدوري المصري في آخر نسختين.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الثامن ب10 نقاط.

وقبل اللقاء المنتظر سوف نستعرض معكم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والقنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة، بالإضافة لترتيب الدوري.

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب، غدًا الأحد 25 ديسمبر/ كانون أول 2022، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والمقاولون العرب في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تنقل مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولات المحلية في مصر.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري، بوجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيلة الزمالك لمباراة المقاولون العرب؟

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني- مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر- محمد أشرف روقا- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو.

الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه



تشكيلة المقاولون العرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمي: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: لؤي وائل- أحمد علاء- جوزيف أوشايا- عمر فايد- محمد شوقي غريب.

خط الوسط: أحمد الشيمي- عبدالرحمن جبنة.

الهجوم: لويس إدوارد- محمد سالم- جون أوكلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الأهلي– 22 نقطة

الزمالك – 20 نقطة

فيوتشر – 18 نقطة

بيراميدز – 17 نقطة

غزل المحلة – 16 نقطة

الاتحاد – 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 11 نقطة

المقاولون العرب – 10 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

فاركو – 7 نقاط

تلقى فريق الأهلي المصري ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن أكرم توفيق، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليصبح موسمه في عداد المنتهي من جديد.

وأصيب أكرم توفيق خلال حصة تدريبية للفريق، الجمعة، ليتجدد شبح هذه الإصابة اللعينة التي تعرض لها أوائل العام الحالي خلال وجوده مع منتخب مصر.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أصيب أكرم توفيق بعد دقائق قليلة من المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد نيجيريا، في كأس الأمم الأفريقية، لينتهي موسمه مبكرا.

ويعد أكرم من أقوى دعائم خط دفاع الأهلي، حيث تأثر الفريق بغيابه كثيرا خلال الموسم الماضي، ولم يتمكن من تحقيق أي لقب، ويخشى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يتكرر السيناريو ذاته هذا الموسم.

وقبل إصابة أكرم في كأس الأمم الأفريقية 2022، كان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أسهم في مسيرة قوية مع الأهلي، لم يتعرض خلالها الفريق للخسارة سواء محليا أو قاريا.

وحقق الأهلي حينها بوجود أكرم توفيق في انطلاقة الموسم الماضي 6 انتصارات متتالية في الدوري المصري مقابل تعادل وحيد، كما اجتاز الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا بفوز وتعادل، بخلاف التتويج بالسوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.

وبعد إصابته، خسر الأهلي كل البطولات المحلية والقارية في الموسم الماضي، بعدما نال 4 هزائم في الدوري المصري، و3 في دوري أبطال إفريقيا، بخلاف خسارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وكان الإنجاز الوحيد للعملاق المصري فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية بعد تحقيق فوز عريض على الهلال السعودي برباعية دون رد.

ويخشى مارسيل كولر أن يتكرر السيناريو بحذافيره في موسمه الأول بالقلعة الحمراء، حيث أسهم أكرم توفيق خلال الموسم الحالي في تحقيق الأهلي 7 انتصارات متتالية في الدوري المصري مقابل تعادل وحيد.

كما بدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بفوزين متتاليين، وتنتظره اختبارات صعبة في مجموعة شبيهة بمجموعته في الموسم الماضي، تضم صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومثلما توج الأهلي بالسوبر الأفريقي أواخر 2021 في وجود أكرم توفيق، فاز أيضا بلقب السوبر المصري أواخر العام الحالي بالفوز على غريمه التقليدي، الزمالك، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتكتمل ملامح تكرار موسم الأهلي باستعداد الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، بهدية غالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يلعب بصفته وصيفا لبطل القارة السمراء، الوداد البيضاوي المغربي، منظم مونديال الأندية في 2023.

