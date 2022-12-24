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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة، بالإضافة لترتيب الدوري.

ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولن تكون مهمة المارد الأحمر سهلة، حيث يسعى لاستعاده لقب الدوري المصري الغائب عن خزائنه منذ موسمين.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط فقط.

وحقق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الفوز في المباراة السابقة على فاركو في الوقت القاتل، ليؤكد المدير الفني للأحمر على عزيمة وإصرار اللاعبين في القتال لاسترجاع درع البطولة.

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الأحد على استاد "الأهلي" ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



تنقل مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولات المحلية في الجمهورية.



ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسموحة في الدوري، بوجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

كما يمكنكم متابعة أحداث مباراة الأهلي وسموحة لحظة بلحظة من خلال التغطية التي تقدمها العين الرياضية خلال المباراة.

بعد تأكد غياب أكرم توفيق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، من المتوقع أن يعتمد كولر على تشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود متولي- ياسر إبراهيم- محمد هاني- علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية - أحمد عبد القادر- مجدي قفشة - كريم فؤاد

الهجوم: برونو سافيو

فريق الأهلي المصري

تشكيلة سموحة المتوقعة لمباراة الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: شريف رضا - أحمد حكم- محمود شبانة - أحمد عبد الرسول- الصباحي عماد

خط الوسط: محمود حليمو - دوكو دودو

الهجوم: محمد نادي - محمد سعيد مكرونة - صديق أوجولا



الأهلي – 22 نقطة

الزمالك – 20 نقطة

فيوتشر – 18 نقطة

بيراميدز – 17 نقطة

غزل المحلة – 16 نقطة

الاتحاد – 15 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 11 نقطة

المقاولون العرب – 10 نقاط

طلائع الجيش – 7 نقاط

فاركو – 7 نقاط

فتح نادي النجم الساحلي التونسي الباب أمام انتقال نجمه الشاب محمد الضاوي كريستو إلى صفوف الأهلي المصري.

ورغم أن المفاوضات بين الأهلي والنجم الساحلي لم ترتق للطابع الرسمي، فإن النادي التونسي لا يمانع في رحيل نجمه، الذي يعد من أفضل لاعبي الدوري التونسي.

وفي هذا الصدد، قال حاتم الرقيق، مدير إدارة الإعلام بنادي النجم الساحلي، في تصريحات تلفزيونية: "لم نتلق اتصالا أو عرضا رسميا من الأهلي بشأن اللاعب، فالأمر يقتصر على أحاديث جانبية بين المقربين من الناديين".

وأضاف الرقيق: "كريستو أفضل لاعب في الدوري التونسي، وصغر سنه يجعله في الواجهة، ومصير المفاوضات يحسمها العرض المالي، فالمسألة عرض وطلب".

وبسؤاله عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها كريستو إلى الأهلي مقابل المبالغ المالية المستحقة للأخير لدى الفريق التونسي من غرامة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، رد مسؤول النجم: "كل شيء جائز".

ورحل كوليبالي عن الأهلي بشكل مفاجئ قبل 5 سنوات، ليعاقبه الاتحاد الدولي بغرامة مالية لصالح الأهلي، اتفق نادي النجم الساحلي على تقسيطها على 4 دفعات عندما ضم كوليبالي قبل موسمين.

وواصل حاتم الرقيق: "جميع الاحتمالات مطروحة في انتظار العرض الرسمي، وأؤكد أننا لم نطلب 1.5 مليون دولار مثلما تردد، وباب المفاوضات غير مسدود".

وختم مسؤول النجم الساحلي تصريحاته بالقول: "لم نتلق أي عرض رسمي من أندية أوروبية بشأن كريستو، واللاعب يركز حاليا في مسيرة فريقه للحفاظ على مستواه".

ويبلغ كريستو من العمر (19 عاما)، ويجيد أداء مهام الجناح الأيمن، وسجل 7 أهداف في 30 مباراة مع النجم الساحلي.