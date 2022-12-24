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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق تصفيات كأس العالم 2026 بعد أسابيع قليلة من الآن، رغم انتهاء نسخة قطر 2022 يوم الأحد الماضي.

موعد تصفيات كأس العالم 2026

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ نسخة المكسيك 1986.

جاء تتويج الفريق اللاتيني بفوز درامي ومثير على فرنسا في نهائي لوسيل بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3.

وفي هذا التقرير، نستعرض موعد انطلاقة تصفيات كأس العالم 2026، التي تقام في 3 دول للمرة الأولى تاريخيا، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حسب صحيفة "آس" الإسبانية.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، هي الأطول والأصعب في العالم، وتنطلق مبكرا في مارس/ آذار 2023.

لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، لم يحدد جدولا لمباريات التصفيات بشكل نهائي حتى الآن.

وتشارك 10 منتخبات في التصفيات، يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، وسابع الترتيب يخوض الملحق.

حتى الآن لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أي بيانات رسمية تخص التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.

لكن مع إقامة النسخة المقبلة من اليورو في ألمانيا خلال صيف 2024، فإنه من المتوقع أن تُلعب التصفيات الأوروبية على مدار عام 2025.

ومن المنتظر أن يكشف اليويفا كافة التفاصيل في هذا الصدد، يوم 25 يناير/ كانون ثان المقبل، علما بأن مونديال 2026 يشهد مشاركة 16 منتخبا أوروبيا.

ستحظى منتخبات آسيا بـ8 مقاعد كاملة في كأس العالم 2026، بجانب الملحق.

وتبدأ التصفيات الآسيوية في 12 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بالمنتخبات ذات التصنيف الأدنى، على أن تختتم في نوفمبر/ تشرين ثان 2025.

قارة إفريقيا ستحصل على 9 مقاعد مباشرة في كأس العالم بجانب واحد للملحق في النسخة المونديالية المقبلة.

لكن حتى الآن لم يعلن "كاف" عن موعد تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ستحصل قارة أوقيانوسيا للمرة الأولى على مقعد كامل مؤهل لكأس العالم، بدلا من نصف مقعد خلال السنوات الماضية.

ولم يحدد الاتحاد القاري في أوقيانوسيا، موعدا بعينه لانطلاقة مباريات التصفيات.

ستكون تصفيات أمريكا الشمالية هذه المرة أسهل بكثير من أي وقت مضى، مع تأكد مشاركة 3 منتخبات مسبقا في المونديال، هم أصحاب الضيافة؛ المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

مواعيد انطلاقة التصفيات غير مؤكدة حتى الآن، مع تبقي 3 بطاقات مؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الشمالية.

اعترف رافائيل نادال أسطورة التنس الإسباني بأن الدموع سقطت من عينيه بعد تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 التي اختتمت مؤخرا.

وتوج منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر واختتمت الأحد الماضي، بعد فوزه في النهائي على فرنسا بقيادة النجم الواعد كيليان مبابي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3-3.

وأكد نادال أنه بكى وهو يرى ليونيل ميسي (35 سنة) يقود الأرجنتين للتتويج بالمونديال، ويربح التحدي الكبير الذي راهن كثيرون على فشله في تحقيقه في تلك السن، حيث كان البرغوث هو القوة الضاربة لراقصي التانجو في البطولة، وسجل 7 أهداف منها هدفان في النهائي، وتوج بجائزة أفضل لاعب.

وقال نادال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "رؤية ميسي يرفع كأس العالم أمر جعلني سعيدا للغاية، وحصده ذلك اللقب الذ كان مفقودا من خزائنه بكل ما يعنيه للأرجنتين يبدو أمرا عادلا بالنسبة لي".

وأضاف: "رغم عدم انحيازي لمنتخب الأرجنتين فإنني تأثرت بقوة عندما سجل ميسي الهدف الثالث وسقطت الدموع من عيني، وذلك بسبب عاطفة رؤية شخص عظيم يحقق ما ينقصه، بعدما عانى كثيرا من أجل تحقيقه".

وكان نادال توج بلقبه الـ22 في البطولات الأربع الكبرى في عالم التنس (جراند سلام) بعد يومين من إتمامه عامه الـ36 في يونيو حزيران في إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعد معاناة طويلة للوصول لهذا الرقم القياسي، وهو ما جعله يتأثر برؤية شخص آخر يحقق نجاحا متأخرا في مسيرته مثل ميسي.

وكشف نادال، المعروف بتشجيعه لفريق ريال مدريد، عن موقفه وهو يرى كيليان مبابي وهو يسجل 3 أهداف لمنتخب فرنسا في نهائي كأس العالم، ويخسر في النهاية.

وكان مبابي هدفا بارزا لريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن يقوم بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان بصفقة خيالية، لتنقلب عليه إدارة النادي الملكي وجماهيره.

واعترف نادال بأنه كان مهتما بمبابي خلال المباراة، مؤكدا أن اللاعب لم يرتكب خطأ باختيار مستقبله، وأنه ليس هناك ما يستحق أن يسامحه عليه.

وأكد أسطورة التنس الإسباني أنه لن تكون هناك مفاجأة إذا انتهى المطاف بمبابي في ريال مدريد بعد كل ذلك، مضيفا: "أنا كمشجع للفريق فإنني أرى أنه يمكنه المجيء من الغد إذا كان بإمكانه تحقيق ذلك".