قرار عاجل لطبيب الأهلي بشأن إصابة أكرم توفيق

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراء أشعة رنين جديدة للاعب الفريق أكرم توفيق للتأكد من حجم الإصابة التي تعرض لها أمس.

كان اكرم توفيق قد خضع لأشعة رنين بعد ظهر امس وأخري مساء أمس ثم سيخضع لأشعة رنين جديدة اليوم واخري غداً.

ويري الطبيب أن السبب الرئيسي هو ان الورم قد يكون سبب في عدم وضوح الرؤية بالنسبة للإصابة .

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي إجراء العديد من الإتصالات الهاتفية بالجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي للإطمئنان علي الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق الظهير الايمن علي هامش مران أمس.

وطلب الخطيب من الجهاز الفني توفير كل السبل للاعب ودعمه نفسياً ومعنوياً.

وطالب الخطيب توفير كل ما يتطلبه اللاعب لعلاجه علي أفضل ما يكون كعادة النادي دائما مع لاعبيه خاصة المخلصين مثل أكرم توفيق .

كان اكرم توفيق قد تعرض لإصابة قوية في الركبة علي هامش المران الصباحي أمس واثبت التشخيص المبدئي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويتواجد محمود الخطيب خارج مصر في رحلة علاجية بفرنسا للإطمئنان علي الفحوصات التي خضع لها الفترة الماضية.