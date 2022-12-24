شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ تجهيز بدائل أكرم توفيق في الجبهة اليُمنى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني للأهلي لتجهيز بدائل أكرم توفيق لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة في مران أمس ، الجمعة، وسيغيب بسببها فترة طويلة عن الملاعب.

ولم يُعلن النادي الأهلي حتى الأن التشخصي النهائي لأصابة أكرم توفيق لكن الفحوصات الأولية كشفت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، وتسببت أصابة أكرم توفيق في صدمة كبيرة داخل النادي الأهلي لما يُثله اللاعب من قوة وحماس شديد داخل الملعب .

وسيقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب أكرم توفيق وفي مقدمتها ، كريم فؤاد ومحمد هاني وحسين الشحات.

ورغم أن كولر يدفع بالثنائي حسين الشحات وكريم فؤاد في مركز الجناح الأيمن كثيراً إلا أنه قد يُعيد التفكير في توظيفهما في مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني.

وكان محمد هاني الظهير الأيمن الأساسي لفريق الأهلي عقب رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز إلا أن تألق أكرم توفيق جعله يُشارك أساسياً وجلس محمد هاني بديلاً له.

وحرص السويسرى مارسيل كولر على دعم لاعبه أكرم توفيق بعد تأكد إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى ، وحرص المدرب السويسرى على الشد من أزر لاعبه ودعمه معنوياً حتى يتجاوز محنة الإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية، وطالب كولر أكرم توفيق بالتحلى بالصبر والابتعاد عن الإحباط واليأس لتخطى هذه العقبة الصعبة فى مسيرته الكروية.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي.