شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب حضور 30 ألف مشجع فى مبارياته الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو نادى الزمالك، تكثيف الحضور الجماهيرى فى مباريات الفريق الكروى الأول الأفريقية، نظرًا لصعوبة المباريات فى دور المجموعات، واحتياج الفريق لمؤازرة الجماهير.

وطلب الزمالك السماح بحضور 30 ألف مشجع فى كل مباراة من مباريات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وينتظر الزمالك الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وتقام مباريات الزمالك في دور المجموعات فى المواعيد التالية:

الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري.. أحد يومى 10 و11 فبراير المقبل.

المريخ السوداني × الزمالك 17 أحد يومي 17و18 فبراير.

الترجي التونس × الزمالك أحد يومي 24 و25 فبراير.

الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 مارس.

شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

وكانت القرعة كاملة جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الوداد المغربي - بترو أتلتيكو الأنجولي - شبيبة القبائل - فيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي - صن داونز الجنوب إفريقي - الهلال السوداني - القطن الكاميروني .

المجموعة الثالثة : الرجاء - حوريا الغيني - سيمبا التنزاني - فايبرز الأوغندي.

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي - الزمالك - شباب بلوزداد الجزائري - المريخ السوداني .