شكرا لقرائتكم خبر عن زوران: سعيد بالفوز الثالث على التوالى ومباراة بيراميدز لها حسابات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الصربى زوران المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وهذه المرة على سيراميكا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال زوران، فى تصريحات إعلامية أنه سعيد بتحقيق الفوز الثالث على التوالي ولكن الفوز على سيراميكا هو الأهم لأنه فريق يمتلك عناصر جيدة قادرة على صناعة الفرص والتحكم في اللقاء ولكننا أغلقنا عليهم مفاتيح اللعب وتراجع اللاعبين للدفاع من أجل الحفاظ على الفوز الذي جاء مبكرا.

وأضاف زوران أنه لا اختلاف على أن أحمد عيد لاعب الاتحاد وصاحب هدف الفوز على سيراميكا، أحد العناصر الهامة فى فريقه ومن أفضل لاعبي الجناح بمصر ولكن فريق الاتحاد يعتمد على اللعب الجماعي ولا يعتمد على النجم الأوحد.

وأشار المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إلى أنه كان من الممكن فوز فريقه بالمباراة بأكثر من هدف خاصة بعد إضاعة أكثر من فرصة لأهداف محققة قبل نهاية المباراة وسيتم معالجة هذا الأمر مستقبلا.

وتابع زوران حديثه مؤكدا أن المباراة القادمة أمام فريق بيراميدزسيكون لها حسابات خاصة ومختلفة لأن بيراميدز يضم بين صفوفه لاعبون متكاملة في جميع خطوطه بداية من حارس المرمى لخط الدفاع للوسط للخط الأمامي الهجومي.

ولفت زوران، إلى أنه عندما تولى تدريب الاتحاد قام بوعد مجلس الإدارة أن يكون مركز الفريق أفضل بكثير من الموسم الماضي ولازلنا في الربع الأول من هذا الموسم، واختتم حديثه بقوله في النهاية مبروك للاعبين ومبروك لمجلس الإدارة ومبروك لجماهير الاتحاد السكندري الداعمة والتي تزحف خلف الفريق.