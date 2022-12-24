شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد عبد السميع وحازم مرسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقهما استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي غدًا الأحد على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري العام.

ويدخل الدراويش معسكرا مغلقا عصر اليوم بالإسكندرية استعدادًا لهذه المباراة بعد أن قام الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الجمل، بضم 20 لاعبًا وهم ..

فى حراسة المرمي .. أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو.

فى خط الدفاع .. عصام صبحي – حمدي النقاز – محمد نصر – محمد هاشم – محمد دسوقي – أحمد محسن.

فى خط الوسط .. عمر الوحش – محمد بيومي – عماد حمدي – محمد مخلوف – أحمد مدبولي – محمود الشبراوي – ياو أنور – محمد عبد السميع – صالح جمعة.

فى خط الهجوم .. حازم مرسي – باسم مرسي – فراس شواط

أكد أيمن الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، صعوبة مواجهة فريقه ضد المصري البورسعيدي ، ويستضيف الدراويش، الفريق البورسعيدي غداً الأحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تاسع جولات الدوري العام.

وتابع أيمن الجمل فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: ” الفريق يفتقد عناصر الأساسية خلال هذا اللقاء ولكن هناك بدائل قادرين على تعويضهم لاستكمال مسيرة الانتصارات “.

ويغيب عن الإسماعيلي فى هذه المواجهة باهر المحمدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء بالإضافة إلى محمد حسن لتعرضه للطرد فى اللقاء السابق ضد إنبي.

ويلتقي الإسماعيلي، بفرق المصري ثم الزمالك ثم البنك الأهلي وبسؤال مدرب الفريق عن هذا الموقف : ” لا أشغل بالي بهذا على الإطلاق الموضوع أنني أتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة “.