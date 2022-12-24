شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر ينتظر موقف المصرى من التجديد قبل مناقشة عروض يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عنتر صانع ألعاب النادي المصري، موقف الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، ومجلس الإدارة، من تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مناقشة عروض يناير المقبل.

وينتهي عقد محمد عنتر مع النادي المصري بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادي خلال يناير المقبل، وكانت مصادر مقربة من اللاعب قد أكدت في تصريحات خاصة، أن محمد عنتر قد تلقى عدة عروض محلية، غير أن اللاعب ينتظر حسم مصيره من قبل المصري قبل مناقشة أي عروض.

ويختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة النادي الاسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، قد رفض منح لاعبيه أي راحة عقب التعادل مساء الأربعاء، مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من عمر دوري رابطة الأندية المصرية، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس الجديد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

واستأنف النادي المصري تدريباته الخميس الماضي، استعداد للمباراة المقبلة بالجولة التاسعة من عمر دوري رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع المصري بنظيره النادي الإسماعيلي، غداً الأحد.

وأرسلت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أعربت خلاله عن احتجاجها التام على حكم مباراته أمام المقاولون " محمد العتباني " وكذلك حكم تقنية الفيديو " عبد العزيز السيد " وذلك بعد الأخطاء العديدة والمؤثرة التي وقع فيها الثنائي خلال المباراة والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة خاصة باحتساب الهدف الأول للمقاولون والذي جاء من تسلل واضح للغاية أجمع عليه كافة خبراء كرة القدم ، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدى تطور أجهزة تقنية الفيديو المستخدمة وتأثير ذلك على نتائج المباريات.

وطالبت إدارة النادي المصري في خطابها للاتحاد أيضًا بضرورة تعيين حكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة سواء لحكام الساحة أو حكام تقنية الفيديو وذلك لضمان الحفاظ على حقوق النادي ومنع إثارة البلبلة لدى الجماهير.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة الثامنة، ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 8 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.