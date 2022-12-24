شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته صباح السبت على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية استعدادًا لخوض مباراة ديربي القناة.

ويلتقى الدراويش مع المصري البورسعيدي غدًا الأحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

اشتمل المران على جمل فنية وخططية والتي تستهدف هز شباك المنافسين من أقصر الطرق والعمل جلياً على استغلال أنصاف الفرص.

وخصص الجهاز الفني تدريبات للخط الدفاعي بغرض الحد من خطورة المنافس.

واختتم المران بتقسيمة خفيفة حرص خلال الجهاز الفني للدراويش بقيادة أيمن الجمل على منح اللاعبين تعليمات بشكل مستمر حول ضرورة التحرك بدون كرة لخلق فرص خطيرة.

وأعلن مجلس الإسماعيلى صرف مكافأة فوز للجهاز الفني ولاعبي الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدي وعمر الوحش وياو أنور عقب الفوز على انبى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

على صعيد مختلف، تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.