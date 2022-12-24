شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يدعمون أكرم توفيق معنويا لتخفيف صدمة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم النادى الأهلى، على دعم زميلهم أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق بالوقوف لجواره بعد صدمة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية، وحرص نجوم الفريق الكبار وعلى رأسهم محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية على زيارة اللاعب فى منزله لمساندته فى هذه المحنة الصعبة فيما توالت الاتصالات الهاتفية من باقى نجوم الفريق على اللاعب للشد من أزره.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية خلال المران بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أحد وظل اللاعب يبكي وخرج من الملعب وتم نقله لأحد المستشفيات، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي وسيتم الإعلان الرسمي عن الإصابة خلال الساعات المقبلة.

أصيب أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا بشهر يناير الماضي.

وخاض صاحب الـ25 عاما 11 مباراة في الموسم الجاري مع الأهلي سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.