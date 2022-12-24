شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أشرس هجوم بالدوري وفيوتشر يحتفظ بلقب أقوى دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، بلقب أقوى خط دفاع في دوري رابطة الأندية المصرية، حيث لم تهتز شباك الفريق سوى مرتين فقط خلال 8 جولات سابقة بالدوري، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض مباراة الجولة 9 اليوم، عندما يلتقي بنظيره طلائع الجيش.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى خط دفاع بالمسابقة، حيث اهتزت شباكه بـ 3 أهداف، بينما يحل النادي الأهلي في المركز الثالث بعدما تلقى 4 أهداف.

من ناحية أخرى، تصدر نادي الزمالك قائمة أقوى خط هجوم في الدوري، بعدما سجل لاعبو القلعة البيضاء 17 هدفاً خلال 8 جولات حتى الآن، وفي المركز الثاني يأتي النادي الأهلي برصيد 16 هدفاً، وتتقاسم 3 فرق المركز الثالث بعدما سجل كل منهم 11 هدفاً، وهم، بيراميدز، غزل المحلة، وسيراميكا.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 8 مباريات، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.

فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.

كما يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 18 هدفاً بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.