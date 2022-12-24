شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أشرس هجوم بالدوري وفيوتشر يحتفظ بلقب أقوى دفاع والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى خط دفاع بالمسابقة، حيث اهتزت شباكه بـ 3 أهداف، بينما يحل النادي الأهلي في المركز الثالث بعدما تلقى 4 أهداف.
ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 8 مباريات، حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف أخرى.
فيما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف أخرى.
كما يحتل فيوتشر المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 18 هدفاً بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 8 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.