شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانا صباحيا بحضور محمد بركات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في مران منتخب مصر للشباب صباح اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقد بركات جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء المران أكد خلالها علي ثقته في الفريق بالكامل لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم .

وأضاف بركات في كلمته، إن مجلس إدارة الاتحاد سيوفر كل الدعم لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف المطلوبة ، مطالبا اللاعبين ببذل قصاري جهدهم لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب الأفريقي .

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن و قوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا .