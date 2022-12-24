شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة طاهر محمد طاهر لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الرباط الداخلي للركبة.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاستفسار عن موقف طاهر محمد طاهر بعد تعرض لأصابة خلال الفترة الماضية.

وتحدث كولر مع طبيب الأهلي على هامش مران أمس،الجمعة، بشأن إصابة طاهر محمد طاهر وموعد عودته للتدريبات الجماعية ، وأكد طبيب الفريق للمدير الفني أن طاهر سيعود للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في الرباط الداخلي للركبة حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة ، ويواصل طاهر محمد طاهر، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، حيث أدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم داخل الأهلي قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.