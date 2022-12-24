شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن جاهزية عمر الوحش لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، نجاح عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق في الاختبار الطبي للوقوف على مدي جاهزيته لمواجهة المصري البورسعيدي.

وقال الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش، أن اللاعب بات جاهزاً من الناحية الطبية وموقف مشاركته في لقاء الغد حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أيمن الجمل.

وكان قائد الدراويش قد تعرض لشد في العضلة الضامة خلال مواجهة إنبي بالجولة الماضية والذي تم استبداله بشكل اضطراري خشية من تفاقم إصابته.

يذكر أن الإسماعيلي يواجه المصري غدًا الأحد في تمام الثالثة إلا ربع عصر غداً الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد مختلف، تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.