شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعيد صبحى ومروان واستمرار غياب أموتو والغندور أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
وكان الاتحاد السكندري، خاض تدريبه صباح اليوم بدون راحة حيث حصل اللاعبين الذين شاركو فى المباراة أمام سيراميكا على استشفاء بينما خاض باقى اللاعبين وحدة تدربية كاملة.
ويبذل الجهاز الطبى للاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور عمر الأشلم محاولات مكثفة لتجهيز خالد الغندور للمباريات حيث يعانى من إلتهابات فى وتر أكيليس وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل أمام بيراميدز فى ملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري، كما تأكد غياب مهاجم الفريق أوستن أموتو والذى يواصل جلساته العلاجية.
وطالب زوران لاعبي الاتحاد السكندري، بعدم المبالغة فى الفرح والانتصارات وغلق صفحه سيراميكا والتركيز لتحقيق الفوز السابع والذى سيكون بمثابه التأكيد على أن سيد البلد ينافس علي المربع الذهبى بقوة.