شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعيد صبحى ومروان واستمرار غياب أموتو والغندور أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمئن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران على سلامة المدافع خالد صبحى بعد مشاركته بالتدريبات صباح اليوم والانضمام لكتيبه اللاعبين للدخول فى معسكر الفريق أمام بيراميدز.

كما يعود مروان عطيه لاعب الوسط لصفوف الاتحاد عقب انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة الفريق أمام سيراميكا والتى انتهت بهدف نظيف لزعيم الثغر أحرزه أحمد عيد.

وكان الاتحاد السكندري، خاض تدريبه صباح اليوم بدون راحة حيث حصل اللاعبين الذين شاركو فى المباراة أمام سيراميكا على استشفاء بينما خاض باقى اللاعبين وحدة تدربية كاملة.

ويبذل الجهاز الطبى للاتحاد السكندري، برئاسة الدكتور عمر الأشلم محاولات مكثفة لتجهيز خالد الغندور للمباريات حيث يعانى من إلتهابات فى وتر أكيليس وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل أمام بيراميدز فى ملعب الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري، كما تأكد غياب مهاجم الفريق أوستن أموتو والذى يواصل جلساته العلاجية.

وطالب زوران لاعبي الاتحاد السكندري، بعدم المبالغة فى الفرح والانتصارات وغلق صفحه سيراميكا والتركيز لتحقيق الفوز السابع والذى سيكون بمثابه التأكيد على أن سيد البلد ينافس علي المربع الذهبى بقوة.