شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق على رأس 4 غيابات مؤثرة فى صفوف الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود أربعة لاعبين فى مباراة سموحة المقرر لها السابعة مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه محمد عبد المنعم أمام سموحة بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب الثلاثى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة ويغيب أيضاً أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى.

يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت ضمن تحضيراته لمباراته ضد سموحة غدا الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مران مسائي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض موقعة الغد التي يسعى خلالها للاستمرار في تحقيق الانتصارات.

ويحرص مارسيل كولر على عقد محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب والأفكار التي ينوي تنفيذها وتحذيرهم من تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال آخر مباراتين ضد فيوتشر وفاركو، وأبرزها غياب التركيز وإهدار الفرص السهلة والتمريرات الخاطئة، بخلاف ترك مساحات خالية للمنافسين.

وتلقى النادي الأهلي ضربة موجعة قبل أسابيع قليلة على مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها أكرم توفيق لاعب الأهلي منذ قليل عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وجاءت إصابة اللاعب اليوم في القدم السليمة بعدما سبق وأجرى جراحة في الرباط الصليبي في إحدى القدمين خلال يناير الماضي، لكن إصابة اليوم جاءت في القدم الأخرى.