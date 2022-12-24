12 مباراة جمعت فاركو وغزل المحلة قبل لقاء الليلة بالدوري

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ضيفًا على نظيره غزل المحلة، في الخامسة من مساء اليوم بملعب استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة 9 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقود فاركو فنيًا إيهاب جلال ، بينما غزل المحلة يقوده فنيًا القبرصي بابا فاسيليو.

تعد هذه هي المواجهة الرسمية رقم 12 بين ناديي فاركو وغزل المحلة، 8 مباريات بدوري القسم الثاني ومباراة بدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز ومباراة بكأس الرابطة ومباراتين بالدوري الممتاز، فاز فاركو بمباراة واحدة وفاز المحلة 3 مباريات والتعادل كان في 8 مباريات.

وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:

موسم 2014/2015

دورة الترقي

التعادل 1/1



موسم 2016/2017

دوري القسم الثاني

الدور الأول فوز غزل المحلة 2/1، الدور الثاني فوز فاركو 3/1



موسم 2017/2018

دوري القسم الثاني

الدور الأول فوز غزل المحلة 4/2، الدور الثاني التعادل 1/1



موسم 2018/2019

دوري القسم الثاني

الدور الأول التعادل 0/0، الدور الثاني التعادل 1/1

موسم 2019/2020

دوري القسم الثاني

الدور الأول التعادل 1/1، الدور الثاني التعادل 1/1

موسم 2021/2022

كأس الرابطة

فوز غزل المحلة 3/1

الدوري الممتاز

الدور الأول التعادل 1/1، الدور الثاني التعادل 1/1

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، بينما غزل المحلة السادس برصيد 16 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا السيد منير ويعاونه كل من تامر رشاد مساعد أول، محمد السيد مساعد ثاني، عمرو عايد حكم رابع، محمد عباس حكم فيديو، محمد عطا حكم فيديو مساعد.