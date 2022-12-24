شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى على لقب كأس سوبر السلة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يتنافس مع فريق الاتحاد السكندري على لقب كأس السوبر المصري.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات كبيرة بعدما تغلب على فريق الاتحاد السكندري في ختام منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين وتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

المران الأخير لـ«رجال سلة الأهلي» شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها خلال اللقاء سعيا نحو الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

دون الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة بالنادي الأهلى، اسمه بحروف من ذهب في سجلات شرف القلعة الحمراء، بعدما حقق طفرة مميزة لسلة الفريق الأحمر وقادهم لحصد 6 ألقاب.