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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على نتائج قرعة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والتي أقيمت في مصر الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

ما هي نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا؟

وأقيمت الجمعة مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف في منطقة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر إقامة بطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر بين 18 فبراير/ شباط المقبل وحتى 20 مارس/ آذار 2023، والمؤهلة بدورها لكأس العالم في أندونيسيا.



ويشارك في البطولة بجانب المنتخب المصري المضيف كل من نيجيريا وبنين والسنغال وجامبيا وزامبيا وموزمبيق وأوغندا وجنوب السودان وتونس ووسط إفريقيا وجمهورية الكونغو.

وحدد البلد المضيف 3 ملاعب لإقامة مباريات بطولة أمم إفريقيا للشباب، هي استاد القاهرة وأستاد الإسكندرية وهيئة قناة السويس، على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.

أجريت مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا بحضور شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأسبق، ومحمد شوقي لاعب الأهلي و"الفراعنة" سابقا.

شوقي غريب قاد منتخب مصر للشباب للميدالية البرونزية في كأس العالم لتلك الفئة عام 2001، وكان مدربا عاما في الجهاز الفني للمنتخب الأول الذي توج بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010.

ويعد محمد شوقي أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية والأفريقية خلال القرن الحالي، وكان عنصرا مؤثرا في نجاحات الأهلي ومنتخب مصر خلال العقد الأول تحديدا.

وجاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا على النحو التالي.

المجموعة الأولى

مصر

موزمبيق

السنغال

نيجيريا

المجموعة الثانية

أوغندا

إفريقيا الوسطى

جنوب السودان

جمهورية الكونغو

المجموعة الثالثة

جامبيا

تونس

بنين

زامبيا

وأرسل محمود جابر، مدرب منتخب مصر للشباب، رسالة استغاثة من أجل تخطي مجموعة الموت في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بعد أقل من شهرين.

وكانت قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب، المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة من 18 فبراير/ شباط وحتى 12 مارس/ آذار المقبلين أوقعت أصحاب الأرض في مجموعة نارية، تضم منتخبات السنغال ونيجيريا وموزمبيق.

وفي تصريحات لنشرها الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ناشد محمود جابر الجماهير المصرية حضور مباريات أمم إفريقيا لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة من أجل تخطي مجموعة الموت والتأهل لكأس العالم للشباب، وتحقيق لقب البطولة القارية.

ورغم تأكيده أنه يعرف جيدا جميع منتخبات البطولة، فإنه أشار إلى أن مجموعة مصر هي الأقوى من بين المجموعات الثلاث، مشددا في الوقت ذاته على أن المنتخب الذي ينافس على اللقب يجب أن يفوز في جميع المباريات

وأضاف أن "منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين"، لافتا مؤكدا على ثقته الكاملة في لاعبيه وأنهم قادرون على الفوز بكل المباريات وتحقيق حلم المونديال، والفوز بكأس أمم إفريقيا.

يذكر أن المجموعة الثانية في أمم إفريقيا للشباب ضمت منتخبات أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو برازفيل، بينما ضمت المجموعة الثالثة تونس وبنين وجامبيا وزامبيا.

ويغيب منتخب غانا حامل اللقب عن البطولة التي من المقرر أن تقام على 3 ملاعب مصرية هي القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

يحمل منتخب نيجيريا الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم إفريقيا للشباب برصيد 7 ألقاب، يليه منتخبا مصر وغانا بفارق 3 ألقاب.

وتمكنت 7 منتخبات أخرى من تحقيق اللقب مرة وحيدة، وهي المغرب والجزائر وزامبيا والكاميرون ومالي والكونغو وأنجولا.