تريزيجيه يقود فريق طرابزون .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يقود اليوم اللاعب المصري محمود تريزيجيه فريق طرابزون في مباراة ضد فناربخشة فى الدورى التركى، بالإضافة لـ 4 مواجهات الدورى المصرى أهمها فيوتشر وطلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور×جيرسونسبور- الساعة 12:30 ظهرًا

قاسم باشا× سيفاس سبور- الساعة 3 عصرًا

طرابزون سبور× فناربخشة- الساعة 6 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان×إنبي- الساعة 2:45 عصرًا على قناة أون تايم سبورت

غزل المحلة× فاركو- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت

حرس الحدود× البنك الأهلي- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت

فيوتشر× طلائع الجيش - الساعة 7 مساء على قناة اون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



الجزيرة×الظفرة- الساعة 2:45 عصرًا

النصر× البطائح- الساعة 2:45 عصرًا

العين× الوصل- الساعة 5:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السوداني

كوبر الخرطوم×الهلال- الساعة 6:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

شبيبة القبائل× شباب رياضي بلوزداد- الساعة 5 مساءً

وفاق رياضي سطيف× شبيبة الساورة- الساعة 7 مساءً