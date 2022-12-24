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تريزيجيه يقود فريق طرابزون .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - يقود اليوم اللاعب المصري محمود تريزيجيه فريق طرابزون في مباراة  ضد فناربخشة فى الدورى التركى، بالإضافة لـ 4 مواجهات الدورى المصرى أهمها فيوتشر وطلائع الجيش.

مواعيد مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور×جيرسونسبور- الساعة 12:30 ظهرًا

قاسم باشا× سيفاس سبور- الساعة 3 عصرًا

طرابزون سبور× فناربخشة- الساعة 6 مساءً

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

أسوان×إنبي- الساعة 2:45 عصرًا على قناة أون تايم سبورت

غزل المحلة× فاركو- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت

حرس الحدود× البنك الأهلي- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت

فيوتشر× طلائع الجيش - الساعة 7 مساء على قناة اون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي


الجزيرة×الظفرة- الساعة 2:45 عصرًا

النصر× البطائح- الساعة 2:45 عصرًا

العين× الوصل- الساعة 5:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السوداني

كوبر الخرطوم×الهلال- الساعة 6:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

شبيبة القبائل× شباب رياضي بلوزداد- الساعة 5 مساءً

وفاق رياضي سطيف× شبيبة الساورة- الساعة 7 مساءً

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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