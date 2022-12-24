تريزيجيه يقود فريق طرابزون .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يقود اليوم اللاعب المصري محمود تريزيجيه فريق طرابزون في مباراة ضد فناربخشة فى الدورى التركى، بالإضافة لـ 4 مواجهات الدورى المصرى أهمها فيوتشر وطلائع الجيش.
مواعيد مباريات الدوري التركي
هاتاي سبور×جيرسونسبور- الساعة 12:30 ظهرًا
قاسم باشا× سيفاس سبور- الساعة 3 عصرًا
طرابزون سبور× فناربخشة- الساعة 6 مساءً
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان×إنبي- الساعة 2:45 عصرًا على قناة أون تايم سبورت
غزل المحلة× فاركو- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت
حرس الحدود× البنك الأهلي- الساعة 5 مساءً على قناة أون تايم سبورت
فيوتشر× طلائع الجيش - الساعة 7 مساء على قناة اون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الجزيرة×الظفرة- الساعة 2:45 عصرًا
النصر× البطائح- الساعة 2:45 عصرًا
العين× الوصل- الساعة 5:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري السوداني
كوبر الخرطوم×الهلال- الساعة 6:30 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
شبيبة القبائل× شباب رياضي بلوزداد- الساعة 5 مساءً
وفاق رياضي سطيف× شبيبة الساورة- الساعة 7 مساءً