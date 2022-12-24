شكرا لقرائتكم خبر عن إياد العسقلانى: هدفنا التتويج بأمم أفريقيا رغم صعوبة مجموعة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الصاعد إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن مجموعة منتخب مصر للشباب صعبة للغاية نظرًا لوجود منتخبات قوية.

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب الشباب فى المجموعة الأولي بجوار منتخبات السنغال ونيجيريا وموزمبيق.

وتابع العسقلاني فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: "هدفنا البطولة خاصة وأنها ستقام على ملعبنا ووسط جماهيرنا، بالإضافة إلى أن هذا الجيل يستحق هذا اللقب لما يقدمه فى الفترة الأخيرة بعد أن قاب قوسين أو أدني من تحقيق كأس العرب".

ويتواجد مدافع الدراويش الصاعد فى الوقت الحالي ضمن معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي زامبيا الوديتين ضمن برنامج الإعداد للبطولة الأفريقية المقرر إنطلاقها فبراير القادم والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا 2023.

وأوضح : "المؤازرة الجماهيرية خلال البطولة ستكون عامل قوي للاعبين فى ظل قوة المنافسين".

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، الدعوة لنجوم جيل 2001 والحائز على برونزية كأس العالم للشباب بالأرجنتين والذي كان يقوده شوقي غريب وقتها ، لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة والتي تستضيفها مصر في فبراير المقبل .

وقام شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب ، ومحمد شوقي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق بسحب قرعة بطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.