شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعود لمعسكر المركز الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال اليوم السبت إلى معسكر المركز الأولمبى بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد انتهاء وديتى قطر بالقاهرة، استعدادا لبطولة العالم المقبلة يناير 2023 ببولندا والسويد.
ومن المقرر أن يشهد معسكر المركز الأولمبى اليوم انضمام اللاعبين المحترفين الذين لم يتواجدون فى معسكر الغردقة الأسبوع قبل الماضى، فى ظل الإرتباط بمباريات مع فرقهم.
تعادل منتخب مصر لكرة اليد للرجال مع نظيره قطر بنتيجة 30/30 الخميس وديا للمرة الثانية بالقاهرة على صالة اتحاد الشرطة الرياضى، وانتهت الودية الأولى التى أقيمت الثلاثاء الماضى بفوز الفراعنة 21/18 فى حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.
ويضم جهاز المنتخب الوطنى الأول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وأوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد ونور أبو زيد مدير الفريق ومحمود سعيد مدير إدارى ومحمد إمام محلل الأداء الفنى ودكتور محمد شوقى طبيب المنتخب.
وأنهى منتخب مصر الوطنى للرجال لكرة اليد معسكره المغلق الذى أقيم بمدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجارى الخميس قبل الماضى، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم المقبلة فى نسختها الـ28 للرجال لكرة اليد ببولندا والسويد 2023.
وأكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أنه تم تعيين حارس مرمي منتخب اليد السابق حمادة النقيب ، مدرباً لحراس الفراعنة في بطولة العالم 2023 والتي ستقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.