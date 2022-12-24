شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يعود لمعسكر المركز الأولمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال اليوم السبت إلى معسكر المركز الأولمبى بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة بعد انتهاء وديتى قطر بالقاهرة، استعدادا لبطولة العالم المقبلة يناير 2023 ببولندا والسويد.

ومن المقرر أن يشهد معسكر المركز الأولمبى اليوم انضمام اللاعبين المحترفين الذين لم يتواجدون فى معسكر الغردقة الأسبوع قبل الماضى، فى ظل الإرتباط بمباريات مع فرقهم.

تعادل منتخب مصر لكرة اليد للرجال مع نظيره قطر بنتيجة 30/30 الخميس وديا للمرة الثانية بالقاهرة على صالة اتحاد الشرطة الرياضى، وانتهت الودية الأولى التى أقيمت الثلاثاء الماضى بفوز الفراعنة 21/18 فى حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ويتوجه منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى فرنسا يوم 1 يناير المقبل للمشاركة فى بطولة دولية ودية استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم المقبلة فى يناير 2023 ببولندا والسويد، ويشارك فى هذه الدورة بجانب الفراعنة منتخبات فرنسا والتشيك وهولندا.