شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع عمر فايد بالميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي لن يتخلى عن ركائزه الأساسية في المرحلة الحالية، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادي الأهلي لم يتواصل بشكل ودي أو رسمي لطلب ضم عمر فايد في الفترة الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن النادي يسعى في الفترة الحالية إلى تأسيس فريق جديد وفقاً للخطة التي وضعها شوقي غريب مدرب الفريق، وذلك بخفض معدل الأعمار، ولن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية في الوقت الحالي.

ويختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في الدوري، حيث من المقرر أن يضع شوقي غريب المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة على تشكيل المقاولون الذي سيخوض اللقاء المرتقب.

يستعد نادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.