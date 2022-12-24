شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 5 نجوم خطفوا دعم الجماهير المصرية بعيداً عن التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار تاريخ الساحرة المستديرة في مصر، انقسمت الجماهير الكروية خلف ألوان مختلفة لتشجع وتساند فريقها، إلا أن المنتخب الوطني كان له دائماً حالة خاصة، في توحيد الجماهير بمختلف انتماءاتها بعيداً عن التعصب لأي فريق.

وبشكل خاص، فرض 5 نجوم حضورهم ومؤازرتهم على دعم كافة الجماهير على اختلاف انتماءاتها، بعد الحالة التي خلقوها مع منتخب الفراعنة، والنجاحات التي توحدت خلفها الجماهير لتهتف باسم مصر فقط بعيداً عن الألوان.

ونجح محمد صلاح، مؤمن زكريا، أحمد حسن، حسن شحاته، والراحل محمود الجوهري، في خلق تلك الحالة مع المنتخب، عندما وحدوا الجماهير لتصفق وتساند الفراعنة مع كل نجاح وإنجاز أضافوه لسجلات شرف الكرة المصرية.

وحظي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي بحالة خاصة وفريدة من التشجيع، في ظل تألقه مع الريدز وتحطيمه لأرقام قياسية لم يكن يتخيلها أحد، ووصوله إلى أفضل مكانه جعلته ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى قيادته لتأهل منتخب مصر لكأس العالم روسيا 2018، وعودة الفراعنة إلى المونديال بعد غياب استمر لنحو 30 عاماً.

أمام أحمد حسن، والذي رفع 3 كؤوس لأمم أفريقيا مع الجيل الذهبي، والذي قاده المعلم حسن شحاته، فخلق الثنائي حالة من توحد والتفاف الجماهير أيضاً عندما رأت تألق منتخبها وهيمنته على القارة السمراء.

كما نجح الراحل محمود الجوهري في قيادة الفراعنة إلى كأس العالم 1990، وبتدريبه للأهلي وللزمالك حصد حب الملايين من عشاق الناديين.