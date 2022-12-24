شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا خاصا لتجهيز كهربا بدنيا قبل حل أزمة إيقافه في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تخصيص برنامج تأهيل خاص لمحمود كهربا لاعب الفريق الأحمر والذي لم يتم قيده في قائمة فريقه بسبب مشكلة إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظرا لعدم سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي السابق "الزمالك" بعد الرحيل عن القلعة البيضاء والانتقال إلى نادي أفيش البرتغالي.

وبدأ كولر في تجهيز محمود كهربا ببرنامج بدني مكثف من خلال أداء تدريبات بدنية إضافية به بخلاف مشاركته في المباريات الودية التي يخوضها الأهلي ضد فريق الشباب على فترات من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة بعد حل أزمة إيقافه وقيده في قائمة الفريق الأحمر ومن ثم دخوله قائمة مباريات فريقه.

وأبدى مارسيل كولر قناعته التامة بإمكانيات محمود كهربا ويرغب في الدفع به خلال مباريات فريقه بعد حل أزمة إيقافه، لاسيما وأنه يواجه أزمة في مركز الجناحين، بخلاف تراجع مستوى بعض اللاعبين، إضافة إلى الغيابات التي تضرب لاعبي الأطراف وتحديدا الثنائي طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.