شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من إهدار الفرص أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم السبت من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون المقرر لها غداً الأحد على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع القوة بين الطرفين.

ووجه البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحذيرات مكثفة للاعبى الفريق الأبيض من التهاون أو ضياع الفرص السهلة أمام المقاولون العرب وطالبهم بضرورة إحراز هدف مبكر يحد من خطورة ذئاب الجبل.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة المقاولون واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وقدم لاعبو الزمالك وعداً "جنتلمان" لمديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة المقاولون من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل تواجد شوقى غريب المدير الفني للذئاب وصحاب الخبرة الكبيرة في التدريب.

ويضع فيريرا الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة المقاولون ليلة اليوم السبت، حيث حفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

في سياق متصل يدرس فيريرا إجراء تعديلات على خطة الزمالك حيث تتجه نيته إلى إعادة التونسى حمزة المثلوثى إلى التشكيل الأساسى بعدما غاب عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة من توقيع أحمد سيد "زيزو" (هدفين) وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه، فضلا تغيير بعض مراكز اللاعبين.