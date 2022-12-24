شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخشى اليوم انتفاضة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق فيوتشر في السابعة مساء اليوم السبت، بفريق طلائع الجيش على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق فيوتشر فوزا صعبا على غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق الطلائع انتصارا على البنك الأهلي بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطالب على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، من اللاعبين ضرورة مواصلة التركيز من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم أكثر في جدول الدوري، وحذر من مهاجمى الطلائع خاصة خالد قمر وأحمد سمير وكريم طارق وتضييق الخناق عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات ولم يتعرض الفريق لأي خسارة، سجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه هدفين فقط.

في المقابل، عكف محمد يوسف، على دراسة مباريات فيوتشر فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق، وحذر اللاعبين من صعوبة مباراة فيوتشر الذى لم يتعرض للخسارة طوال 8 مباريات بالدوري، مؤكداً على ضرورة استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على البنك الأهلى بالجولة الماضية.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعدما لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.