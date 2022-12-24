شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث اليوم عن الفوز الأول فى الدوري أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فرىق حرس الحدود عن الفوز الأول له في الدوري عندما يستضيف في الخامسة مساء اليوم السبت، البنك الأهلي على استاد المكس، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات ضعيفة، حيث تلقى حرس الحدود هزيمة كبيرة أمام الزمالك برباعية نظيفة في الجولة الماضية، بينما خسر البنك الأهلي أمام طلائع الجيش بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطلب أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الأول لهم هذا الموسم في الدوري، واستغلال الفرص التى تتيح أمام مرمى المنافسين، وغلق المساحات إمام مهاجمى البنك الأهلي.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات والهزيمة في 5 مواجهات ولم يتذوق الفريق طعم الفوز منذ صعوده للممتاز، سجل لاعبوه هدفا واحدا واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

في المقابل، يسعى حلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى تحقيق الفوز الأول له مع الفريق بعد الهزيمة في أول مباراتين، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لديهم والتركيز لآخر ثانية في المباريات، وحذر من التهاون أمام الحرس، كما هدد اللاعبين المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 8 مواجهات، حيث فاز في مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.