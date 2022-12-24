شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يلتقى مع فاركو اليوم فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره فريق فاركو على استاد المحلة، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط غزل المحلة أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر فاركو أمام الأهلى في الثواني الأخيرة بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

وعكف اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة فيوتشر المسابقة للعودة مرة أخرى للانتصارات والدخول في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق فاركو من لاعبيه ضرورة نسيان أحداث مباراة الأهلي رغم أن الفريق كان قريباً من الخروج بنقطة من المباراة، وذلك للتركيز لتدارك الأخطاء الدفاعية الساذجة التى تكلف الفريق البرتقالى خسارة نقاط فى متناول اليد.

ويحتل فاركو المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.