شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه اليوم إنبي فى لقاء الجريحين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق أسوان في الثالثة إلا ربع عصر اليوم السبت، نظيره فريق إنبي على استاد أسوان، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط فريق أسوان أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، في حين سقط إنبي أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويبحث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق تماسيح النيل، عن استعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث في الدوري، مستغلا عاملي الأرض والجمهور لاقتناص النقاط الثلاثة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من أجل خطف المباراة، محذرا من انتفاضة الفريق البترولى.

ويحتل فريق أسوان المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط جمعها من 8 لقاءات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وسقط في 6 مواجهات ولم يعرف التعادل، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

في المقابل، وجهت إدارة إنبي الشكر والتقدير لأحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية وتكليف هانى عبدالله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز، ويبحث هذا الجهاز عن العودة من أسوان بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق في الدوري.

ويحتل إنبى المركز الـ15 في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوضه لـ8 مباريات جمع منها 6 نقاط فقط بعد الفوز في لقاء وحيد كان أمام البنك الأهلى والتعادل في 3 مواجهات وخسارة 4 لقاءات كان آخرها أمام الإسماعيلى في الجولة الماضية من الدوري.