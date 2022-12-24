شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز كريم الدبيس للمشاركة مع الأهلي الفترة المقبلة. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إعجابه بإمكانيات كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر، بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز خلال مشاركته في مباراة فريق الشباب الودية ضد الفريق الأول والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، حيث نال اللاعب الشاب استحسان الجهاز الفني بفضل قدراته الفنية الجيدة.

وانضم كريم الدبيس للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من وادي دجلة ضمن صفقة ضم سداسي شباب دجلة، ويشارك الدبيس مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأهلي، بخلاف تواجده بشكل مستمر في صفوف منتخب الشباب، وينوي الجهاز الفني في تصعيده للفريق الأول للتدرب معه بشكل أساسي على أمل منحه فرصة المشاركة في المباريات، لاسيما أنه يجيد اللعب في مراكز الظهير الأيسر والجناحين الأيمن والأيسر.

على صعيد أخر ، يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة التفريط في خدمات عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي أبرزهم الاتحاد السكندري، لاسيما مع صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي عقب عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويفضل كولر بقاء عمار حمدي في صفوف الأهلي والحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة ، بحيث يبدأ المشاركة في المباريات بشكل تدريجي بعدما انتظم في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل كامل، ونال اللاعب إعجاب مارسيل كولر المدير الفني الذي يدرس الاستفادة من خدمات عمار خلال الفترة القادمة بعد التأكد من سلامته الطبية وقدرته على خوض مباريات رسمية بدون شكوى من أية آلام.

ويغيب عمار حمدي منذ أكثر من 6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعدما خضع لعملية جراحي في النمسا قبل أن يؤدي برنامج تأهيلي في مركز سباير الطبي بالعاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم استكمال برنامجه التأهيلي بالقاهرة حتى الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه.