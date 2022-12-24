شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا ينهى الرتوش الأخيرة لخطة الزمالك أمام المقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك الرتوش الأخيرة لخطة مواجهة المقاولون اليوم السبت، حيث حفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة مؤكداً لهم على صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة المقاولون واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وقدم لاعبو الزمالك وعداً "جنتلمان" لمديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة المقاولون من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل تواجد شوقى غريب المدير الفني للذئاب وصحاب الخبرة الكبيرة في التدريب.

في سياق متصل يدرس فيريرا إجراء تعديلات على خطة الزمالك حيث تتجه نيته إلى إعادة التونسى حمزة المثلوثى إلى التشكيل الأساسى بعدما غاب عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود التى انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية نظيفة من توقيع أحمد سيد "زيزو" (هدفين) وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه، فضلا تغيير بعض مراكز اللاعبين.

يأتي ذلك في إطار حرص فيريرا على إتباع سياسة تدوير اللاعبين في ظل تسلسل وضغط مباريات الفريق في مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فضلاً عن مطالباته المستمرة بعمل استشفاء جيد لهم كي يستطيعوا المواصلة في المنافسة، خصوصاً أن الفارق بين الزمالك وقمة الدورى نقطتين.

ويؤمن فيريرا أن فريقه ليس فى أفضل حالاته خصوصاً بعد ضم لاعبين جدد، ويقدم أحيانا مستويات مميزة، وأحيانا الفريق يفوز دون معاناه مطالباً الجميع بالصبر لأنه لا يزال أمامه بعض الوقت كي يصل للمستوى الذي يريده، وحتى يفهم اللاعبون طريقة اللعب.