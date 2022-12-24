شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت ضمن تحضيراته لمباراته ضد سموحة غدا الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مران مسائي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لخوض موقعة الغد التي يسعى خلالها للاستمرار في تحقيق الانتصارات.
ويحرص مارسيل كولر على عقد محاضرات فنية مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب والأفكار التي ينوي تنفيذها وتحذيرهم من تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال آخر مباراتين ضد فيوتشر وفاركو، وأبرزها غياب التركيز وإهدار الفرص السهلة والتمريرات الخاطئة، بخلاف ترك مساحات خالية للمنافسين.
كما يدرس كولر منح الفرصة لحسام حسن في اللعب بمركز رأس الحربة وإعادة محمد شريف إلى مركز الجناح الأيسر، لاسيما مع وجود عجز في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، بخلاف رغبته في إجراء تدوير بين اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة محددة من الأسماء في هذا المركز.
ويفضل كولر إعادة حسام حسن إلى مركزه الأساسي كرأس حربة، بعدما وظفه في مركز الجناح الأيسر بأكثر من مباراة، ولكنه لم يقدم مستويات جيدة في هذا المركز.