شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المقاولون لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك في الدوري، حيث من المقرر أن يضع شوقي غريب المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة على تشكيل المقاولون الذي سيخوض اللقاء المرتقب.

يستعد نادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

واستهل المقاولون العرب مشواره في الدوري بالتعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله، ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر ثم فاركو، وفاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى أول هزيمة بهدفين نظيفين أمام بيراميدز، وتعادل مع سموحة سلبياً ثم فاز على إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل مع النادي المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الثامنة من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.

بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.