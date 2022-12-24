شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يضع الرتوش الأخيرة على تشكيل المقاولون لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
يستعد نادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق، لخوض مباراة قوية، عندما يصطدم بنظيره نادي الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 8 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وتلقوا الهزيمة مرة واحدة، وسجل لاعبوا المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أيضا.
بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط.