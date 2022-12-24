شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم كأس السوبر لكرة السلة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت مباراتى كأس السوبر لكرة السلة رجال وسيدات بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج، سيدات والأهلى مع الاتحاد السكندرى على مستوى الرجال .

ويلتقى فى كأس السوبر بطلا الدورى والكأس، حيث أن الاهلى بطل الدورى سيدات و سبورتنج بطل الكأس، وعلى مستوى الرجال يلتقى الاهلى بطل الدورى والكأس مع الاتحاد السكندرى وصيف الدورى.

كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلاق الدور الأول لمباريات دورى سوبر السلة للمراكز من الأول إلى الثامن، والذى تحدد له يوم 30 ديسمبر الجارى.

ومن المقرر أن تستمر المباريات بنظام الذهاب والعودة الى يوم 13 مارس من العام المقبل.

ووفقا لليوم الأول من جدول المباريات فيلتقى الاهلى مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندرى مع الاتصالات، و الجزيرة مع التأمين ، والزمالك مع سموحة.

ويسمح بحضور الجماهير حال الحصول عالى الموافقات الأمنية وفقا للاشتراطات الأمنية.