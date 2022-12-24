شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري حيث يخوض الفارس الابيض مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع لاعبيه استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري أمام المقاولون العرب مطالباُ إياهم بضرورة إستمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غداً الاحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.