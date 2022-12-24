شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل اليوم السبت تحضيراته لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش مرانه الاخير ثم يواصل معسكره المغلق الذى بدأ أمس الجمعة بقرار من أيمن الجمل وجهازه المعاون لتجهيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات من أجل تحسين وضع الفريق الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وأعلن مجلس الاسماعيلى صرف مكافأة فوز للجهاز الفني ولاعبي الدراويش بالإضافة إلى مكافأة إجادة لكل من باهر المحمدي وعمر الوحش وياو أنور عقب الفوز على انبى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

على صعيد مختلف، تأكد غياب باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ونال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

كما سيغيب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق أيضًا عن اللقاء القادم بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.