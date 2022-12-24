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رئيس الاتحاد السكندرى: الأهلى لم يطلب شراء مروان عطية

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصليحي، رئيس الاتحاد السكندرى، إن الفريق بدأ الدوري بشكل جيد وتأثر بتوقف الدوري، وإن لاعبو الاتحاد علي قدر كبير من المسئولية وتفادو كبوة الهزيمة، وتمكنوا من الفوز بآخر 3 مباريات كان آخرها مباراة سيراميكا.

 

واضاف رئيس الاتحاد السكندري فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت، أن الأهلي لم يتحدث إطلاقا بشأن ضم مروان عطية، لاعب الفريق السكندري، متابعًا: "لم نتخذ قرارًا ببيع اللاعب حتى الآن" .

 

وأوضح أن أحمد عيد، لاعب واعد، وينتظره مستقبل كبير، والجهاز الفني يعتمد عليه، ويمنحه ثقة كبيرة في المباريات، مضيفًا أن هناك جلسة الأسبوع الجاري مع الجهاز الفني لتحديد الصفقات الجديدة والراحلون.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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